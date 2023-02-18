Abel Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abel Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abel Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abel Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abel Hernandez 8 Ağu 1990 tarihinde Pando şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Abel Mathías Hernández Platero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abel Hernandez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oscar Bentancourt yapmaktadır. Abel Hernandez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Peñarol futbol takımında oynamaktadır. CA Peñarol takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abel Hernandez'nin CA Peñarol ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Abel Hernandez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/abelhernandezok

http://www.instagram.com/abelitoh11/

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http://facebook.com/abelhernandezofficialpage

Abel Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abel Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Abel Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abel Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Central

31 Temmuz 2008 yılında Peñarol

2 Şubat 2009 yılında Palermo

1 Eylül 2014 yılında Hull

1 Ağu 2018 yılında CSKA Moskova

28 Temmuz 2019 yılında Al-Ahli SC

28 Ağu 2020 yılında Internacional

16 Nisan 2021 yılında Fluminense

1 Ocak 2022 yılında San Luis

2 Ocak 2023 yılında Peñarol

Abel Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abel Hernandez şuan CA Peñarol takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Abel Hernandez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Institución Atlética Atlanta Juniors (Pando), Central Español (-2006)

Uruguay takımında 8 numaralı formasıyla 11 Ağu 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 11 gol atmıştır.

Uruguay Olimpiyat takımında 11 numaralı formasıyla 29 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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