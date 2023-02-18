Santiago Homenchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Homenchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Homenchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Homenchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Homenchenko 30 Ağu 2003 tarihinde Mercedes şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Damián Homenchenko Bianchi şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Homenchenko Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 1930 S&L yapmaktadır. Santiago Homenchenko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Peñarol futbol takımında oynamaktadır. CA Peñarol takımına - tarihinde katılmıştır. Santiago Homenchenko'nin CA Peñarol ile sözleşmesi 31 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.

Santiago Homenchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Homenchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Santiago Homenchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Homenchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında Plaza Colonia

18 Temmuz 2021 yılında CA Peñarol U19

Santiago Homenchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Homenchenko şuan CA Peñarol takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Santiago Homenchenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Uruguay U20 takımında 15 numaralı formasıyla 4 Ekim 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.