Maximo Alonso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximo Alonso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximo Alonso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximo Alonso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximo Alonso 5 Temmuz 2002 tarihinde Maldonado şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Máximo David Alonso Fontes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximo Alonso Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Equipo TMA yapmaktadır. Maximo Alonso, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Peñarol futbol takımında oynamaktadır. CA Peñarol takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Maximo Alonso'nin CA Peñarol ile sözleşmesi 30 Ağu 2025 tarihinde bitmektedir.

Maximo Alonso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximo Alonso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maximo Alonso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximo Alonso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Peñarol

Maximo Alonso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximo Alonso şuan CA Peñarol takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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