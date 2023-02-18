Matias Aguirregaray kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Aguirregaray Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matias Aguirregaray kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matias Aguirregaray ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matias Aguirregaray kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Aguirregaray Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Aguirregaray adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Aguirregaray Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Aguirregaray 1 Nisan 1989 tarihinde Porto Alegre şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Uruguay,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Matías Aguirregaray Guruceaga şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Aguirregaray Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Capital yapmaktadır. Matias Aguirregaray, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Peñarol futbol takımında oynamaktadır. CA Peñarol takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Aguirregaray'nin CA Peñarol ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Aguirregaray Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aguirregaraymatias/

Matias Aguirregarayboyu ve yaşı kaç

Matias Aguirregaray Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Aguirregaray isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Matias Aguirregaray Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Aguirregaray futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Peñarol

15 Ekim 2010 yılında Terrassa FC

1 Temmuz 2011 yılında Wanderers

25 Ağu 2011 yılında Palermo

30 Haziran 2012 yılında Wanderers

2 Eylül 2012 yılında CFR Cluj

13 Ocak 2013 yılında Peñarol

27 Temmuz 2013 yılında Estudiantes

30 Temmuz 2015 yılında Peñarol

30 Haziran 2016 yılında Estudiantes

6 Temmuz 2017 yılında Club Tijuana

27 Ocak 2018 yılında Las Palmas

30 Haziran 2018 yılında Club Tijuana

11 Ağu 2018 yılında Al-Fateh

30 Haziran 2019 yılında Club Tijuana

14 Temmuz 2019 yılında Al-Fateh

23 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

12 Nisan 2021 yılında Maldonado

27 Temmuz 2021 yılında Estudiantes

17 Ocak 2022 yılında Peñarol

Matias Aguirregaray kimdir

Matias Aguirregaray Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Aguirregaray şuan CA Peñarol takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CA Peñarol (2000-2007)

Matias Aguirregaray Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay takımında 13 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay Olimpiyat takımında 13 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Matias Aguirregaray nereli

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