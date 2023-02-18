Yonatthan Rak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yonatthan Rak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yonatthan Rak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yonatthan Rak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yonatthan Rak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yonatthan Rak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yonatthan Rak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yonatthan Rak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yonatthan Rak 18 Ağu 1993 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Yonatthan Nicolás Rak Barragán şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yonatthan Rak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Yonatthan Rak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Peñarol futbol takımında oynamaktadır. CA Peñarol takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yonatthan Rak'nin CA Peñarol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yonatthan Rakboyu ve yaşı kaç

Yonatthan Rak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yonatthan Rak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Yonatthan Rak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yonatthan Rak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Miramar

23 Temmuz 2015 yılında Inter B

1 Haziran 2016 yılında Internacional

12 Aralık 2016 yılında Miramar

16 Ocak 2018 yılında CA Torque

1 Temmuz 2021 yılında Club Tijuana

15 Temmuz 2022 yılında Peñarol

30 Haziran 2023 yılında Club Tijuana

Yonatthan Rak kimdir

Yonatthan Rak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yonatthan Rak şuan CA Peñarol takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Danubio FC, Miramar Misiones (-2011)

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Yonatthan Rak nereli

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