Brian Mansilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Mansilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Mansilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Mansilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Mansilla 14 Mayıs 2002 tarihinde Dolores şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Brian Nicolás Mansilla Islas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Mansilla Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brian Mansilla, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Peñarol futbol takımında oynamaktadır. CA Peñarol takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Brian Mansilla'nin CA Peñarol ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Brian Mansilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Mansilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Mansilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Mansilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2022 yılında Peñarol

Brian Mansilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Mansilla şuan CA Peñarol takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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