Sebastian Cristoforo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Cristoforo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Cristoforo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastian Cristoforo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sebastian Cristoforo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Cristoforo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Cristoforo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Cristoforo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Cristoforo 23 Ağu 1993 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Carlos Cristóforo Pepe şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Cristoforo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Cristoforo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Peñarol futbol takımında oynamaktadır. CA Peñarol takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Cristoforo'nin CA Peñarol ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Cristoforo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/sebacristo

http://instagram.com/sebacristo/

Sebastian Cristoforoboyu ve yaşı kaç

Sebastian Cristoforo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Cristoforo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sebastian Cristoforo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Cristoforo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2011 yılında Peñarol

10 Ağu 2013 yılında Sevilla

27 Ağu 2016 yılında Fiorentina

30 Haziran 2017 yılında Sevilla

1 Temmuz 2017 yılında Fiorentina

31 Ağu 2018 yılında Getafe

30 Haziran 2019 yılında Fiorentina

11 Ocak 2020 yılında Eibar

20 Temmuz 2020 yılında Fiorentina

5 Ekim 2020 yılında Girona FC

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

15 Ocak 2022 yılında FC Cartagena

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

20 Temmuz 2022 yılında Peñarol

Sebastian Cristoforo kimdir

Sebastian Cristoforo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Cristoforo şuan CA Peñarol takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Sebastian Cristoforo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sebastian Cristoforo nereli

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