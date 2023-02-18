Pedro Milans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Milans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Milans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Milans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Milans 24 Mart 2002 tarihinde Las Piedras şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Milans Carámbula şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Milans Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutfutbol yapmaktadır. Pedro Milans, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Peñarol futbol takımında oynamaktadır. CA Peñarol takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pedro Milans'nin CA Peñarol ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Pedro Milans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Milans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pedro Milans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Milans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Juventud

15 Temmuz 2022 yılında Peñarol

Pedro Milans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Milans şuan CA Peñarol takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pedro Milans Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Juventud de Las Piedras

Uruguay U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 1 gol atmıştır.

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