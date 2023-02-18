Matias Arezo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Arezo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Arezo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Arezo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Arezo 21 Kasım 2002 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Douglas Matías Arezo Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Arezo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Faro Sports yapmaktadır. Matias Arezo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Peñarol futbol takımında oynamaktadır. CA Peñarol takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Arezo'nin CA Peñarol ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Arezo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/matiiarezoo?utm_medium=copy_link

Matias Arezo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Arezo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Matias Arezo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Arezo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında River Plate

31 Ocak 2022 yılında Granada

20 Ocak 2023 yılında Peñarol

31 Aralık 2023 yılında Granada

Matias Arezo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Arezo şuan CA Peñarol takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matias Arezo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club 3 de abril (2008-2011), River Plate Montevideo (2011-12/2018)

Uruguay U23 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Uruguay U17 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 11 gol atmıştır.

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