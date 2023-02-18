Thiago Cardozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thiago Cardozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thiago Cardozo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thiago Cardozo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thiago Cardozo 31 Temmuz 1996 tarihinde Juan Lacaze şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Thiago Gastón Cardozo Brugman şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thiago Cardozo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Federico Pamparatto Telleria yapmaktadır. Thiago Cardozo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Peñarol futbol takımında oynamaktadır. CA Peñarol takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Thiago Cardozo'nin CA Peñarol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thiago Cardozo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/tcardozo96

Thiago Cardozo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thiago Cardozo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Thiago Cardozo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thiago Cardozo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Peñarol

16 Nisan 2021 yılında Maldonado

31 Aralık 2021 yılında Peñarol

Thiago Cardozo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thiago Cardozo şuan CA Peñarol takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Thiago Cardozo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CA Peñarol (2009-2015)

Uruguay U20 takımında 1 numaralı formasıyla 24 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.