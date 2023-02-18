Kevin Mendez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Mendez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin Mendez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin Mendez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kevin Mendez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Mendez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Mendez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Mendez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Mendez 10 Ocak 1996 tarihinde Trinidad şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Alán Kevin Méndez Olivera şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Mendez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Kevin Mendez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Peñarol futbol takımında oynamaktadır. CA Peñarol takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Mendez'nin CA Peñarol ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Mendez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/kevinmendezz10

http://instagram.com/kevinmendez1010/

Kevin Mendezboyu ve yaşı kaç

Kevin Mendez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Mendez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 575 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kevin Mendez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Mendez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Kasım 2013 yılında Peñarol

6 Ocak 2015 yılında Roma

7 Ocak 2015 yılında Perugia

28 Ağu 2015 yılında Roma

1 Şubat 2016 yılında Lausanne-Sport

30 Haziran 2017 yılında Roma

9 Ağu 2017 yılında Viterbese

30 Haziran 2018 yılında Roma

17 Temmuz 2018 yılında Karpaty

29 Ağu 2019 yılında Kulüpsüz

6 Ocak 2020 yılında Defensor

12 Temmuz 2022 yılında Peñarol

Kevin Mendez kimdir

Kevin Mendez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Mendez şuan CA Peñarol takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Atletico Chacarita de Flores, CA Peñarol

Kevin Mendez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 6 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kevin Mendez nereli

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