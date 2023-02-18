Leo Coelho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Coelho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leo Coelho kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leo Coelho ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leo Coelho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Coelho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Coelho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Coelho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Coelho 17 Mayıs 1993 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo Henriques Coelho şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Coelho Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OTG Deportes yapmaktadır. Leo Coelho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Peñarol futbol takımında oynamaktadır. CA Peñarol takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leo Coelho'nin CA Peñarol ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Leo Coelhoboyu ve yaşı kaç

Leo Coelho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leo Coelho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Leo Coelho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Coelho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2015 yılında Paraná

30 Kasım 2015 yılında Penapolense-SP

1 Şubat 2016 yılında Rio Claro FC

30 Nisan 2016 yılında Penapolense-SP

16 Mayıs 2016 yılında Santos B

31 Aralık 2017 yılında Penapolense-SP

15 Ocak 2018 yılında Portuguesa

9 Ocak 2019 yılında Comercial-SP

14 Ağu 2019 yılında CA Fénix

1 Temmuz 2021 yılında San Luis

3 Şubat 2022 yılında Nacional

31 Aralık 2022 yılında San Luis

2 Ocak 2023 yılında Peñarol

Leo Coelho kimdir

Leo Coelho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Coelho şuan CA Peñarol takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nacional Atlético Clube (São Paulo)

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Leo Coelho nereli

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