Juan Ramos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Ramos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Ramos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Ramos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Ramos 1 Eylül 1996 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Manuel Ramos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Ramos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. Juan Ramos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Peñarol futbol takımında oynamaktadır. CA Peñarol takımına 3 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Juan Ramos'nin CA Peñarol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Ramos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Ramos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Ramos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Ramos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2014 yılında Catania

27 Temmuz 2016 yılında Casertana

7 Temmuz 2017 yılında Parma

31 Ocak 2018 yılında Cosenza

30 Haziran 2018 yılında Parma

16 Ağu 2018 yılında Trapani

30 Haziran 2019 yılında Parma

4 Temmuz 2019 yılında Spezia Calcio

3 Ağu 2021 yılında Peñarol

Juan Ramos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Ramos şuan CA Peñarol takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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