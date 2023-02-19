Nicolas Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Garcia 5 Ekim 2000 tarihinde Lascano şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Álvaro Nicolás García Silvera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Garcia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Peñarol futbol takımında oynamaktadır. CA Peñarol takımına 1 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Nicolas Garcia'nin CA Peñarol ile sözleşmesi 31 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2021 yılında Peñarol

4 Şubat 2022 yılında Cerro Largo

30 Haziran 2022 yılında Peñarol

14 Temmuz 2022 yılında Cerrito

31 Aralık 2022 yılında Peñarol

Nicolas Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Garcia şuan CA Peñarol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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