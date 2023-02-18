Diego Rolan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Rolan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Rolan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Rolan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Rolan 24 Mart 1993 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Diego Alejandro Rolán Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Rolan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&P Sport Management S.A.M. yapmaktadır. Diego Rolan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Peñarol futbol takımında oynamaktadır. CA Peñarol takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Rolan'nin CA Peñarol ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Rolan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/diego_rolan

Diego Rolan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Rolan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Diego Rolan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Rolan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2011 yılında Defensor

31 Ocak 2013 yılında G. Bordeaux

29 Ağu 2017 yılında Málaga CF

30 Haziran 2018 yılında G. Bordeaux

17 Temmuz 2018 yılında Dep. La Coruña

26 Temmuz 2018 yılında CD Leganés

30 Ocak 2019 yılında Dep. La Coruña

31 Ocak 2019 yılında Alavés

30 Haziran 2019 yılında Dep. La Coruña

2 Eylül 2019 yılında FC Juárez

30 Haziran 2020 yılında Dep. La Coruña

1 Şubat 2021 yılında Pyramids FC

30 Haziran 2021 yılında Dep. La Coruña

17 Ağu 2021 yılında FC Juárez

2 Şubat 2023 yılında Peñarol

Diego Rolan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Rolan şuan CA Peñarol takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Diego Rolan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Uruguay takımında 11 numaralı formasıyla 5 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 4 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 4 gol atmıştır.

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