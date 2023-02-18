Rodrigo Saravia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Saravia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Saravia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Saravia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Saravia 17 Ağu 2000 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Agustin Saravia Salvia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Saravia Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Saravia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Peñarol futbol takımında oynamaktadır. CA Peñarol takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Saravia'nin CA Peñarol ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Saravia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Saravia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Saravia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Saravia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Peñarol

27 Ağu 2021 yılında Racing Club

31 Aralık 2021 yılında Peñarol

Rodrigo Saravia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Saravia şuan CA Peñarol takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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