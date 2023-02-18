Nicolas Rossi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Rossi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Rossi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Rossi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Rossi 21 Mart 2002 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Rossi Marachlian şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Rossi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Nicolas Rossi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Peñarol futbol takımında oynamaktadır. CA Peñarol takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Nicolas Rossi'nin CA Peñarol ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Rossi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/20nicorossi02/

Nicolas Rossi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Rossi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Rossi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Rossi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında Peñarol

Nicolas Rossi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Rossi şuan CA Peñarol takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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