Sebastian Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Rodriguez 16 Ağu 1992 tarihinde Canelones şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Uruguay,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Javier Rodríguez Iriarte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Rodriguez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Sebastian Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Peñarol futbol takımında oynamaktadır. CA Peñarol takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Rodriguez'nin CA Peñarol ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Rodriguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/sebas_r8

http://instagram.com/sebarodriguez92/

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Sebastian Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.40 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sebastian Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Danubio FC

28 Temmuz 2011 yılında UD Almería B

1 Eylül 2014 yılında FC Locarno

1 Eylül 2015 yılında Liverpool FC

1 Temmuz 2016 yılında Nacional

1 Ocak 2019 yılında Tiburones Rojos

28 Ekim 2019 yılında Kulüpsüz

2 Ocak 2020 yılında CS Emelec

2 Ocak 2023 yılında Peñarol

Sebastian Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Rodriguez şuan CA Peñarol takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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