Valentin Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Rodriguez 13 Haziran 2001 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Diego Valentín Rodríguez Alonso şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Rodriguez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Equipo TMA yapmaktadır. Valentin Rodriguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Peñarol futbol takımında oynamaktadır. CA Peñarol takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Valentin Rodriguez'nin CA Peñarol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Valentin Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentin Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Valentin Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Peñarol

Valentin Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Rodriguez şuan CA Peñarol takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

CA Peñarol (-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.