Lucas Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucas Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucas Hernandez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lucas Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Hernandez 5 Ağu 1992 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Camilo Hernández Perdomo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Hernandez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Faro Sports yapmaktadır. Lucas Hernandez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Peñarol futbol takımında oynamaktadır. CA Peñarol takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Hernandez'nin CA Peñarol ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas Hernandezboyu ve yaşı kaç

Lucas Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lucas Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Şubat 2013 yılında Huracán

30 Haziran 2013 yılında Wanderers

15 Kasım 2013 yılında CA Cerro

27 Ocak 2017 yılında Peñarol

18 Temmuz 2018 yılında CA Cerro

19 Temmuz 2018 yılında Peñarol

1 Temmuz 2019 yılında Atlético-MG

9 Eylül 2020 yılında Cuiabá-MT

31 Aralık 2021 yılında Atlético-MG

21 Ocak 2022 yılında Sport Recife

31 Aralık 2022 yılında Atlético-MG

20 Ocak 2023 yılında Peñarol

Lucas Hernandez kimdir

Lucas Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Hernandez şuan CA Peñarol takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Montevideo Wanderers

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Lucas Hernandez nereli

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