Carlos Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Sanchez 2 Aralık 1984 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Uruguay,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Andrés Sánchez Arcosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Sanchez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlos Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Peñarol futbol takımında oynamaktadır. CA Peñarol takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Sanchez'nin CA Peñarol ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Carlos Sanchez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/patosanz_20

http://www.instagram.com/andres_sanchezok/

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Carlos Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Carlos Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Liverpool FC

1 Temmuz 2008 yılında Aragua FC

1 Temmuz 2009 yılında Liverpool FC

6 Ocak 2010 yılında Godoy Cruz

23 Temmuz 2011 yılında River Plate

8 Ağu 2013 yılında Puebla FC

30 Haziran 2014 yılında River Plate

1 Ocak 2016 yılında Monterrey

24 Temmuz 2018 yılında Santos FC

4 Ocak 2023 yılında Peñarol

Carlos Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Sanchez şuan CA Peñarol takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Carlos Sanchez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Liverpool FC Montevideo (-2002)

Uruguay takımında 8 numaralı formasıyla 14 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 38 maçta 1 gol atmıştır.

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