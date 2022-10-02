Yakmacı (Cam Eşya) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yakmacı (Cam Eşya) görev tanımı nedir, Yakmacı (Cam Eşya) ne iş yapar, Yakmacı (Cam Eşya) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yakmacı (Cam Eşya) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yakmacı (Cam Eşya) Tanımı;

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Yakmacı (Cam Eşya) Maaşı Ne Kadar? 2022 Yakmacı (Cam Eşya) Maaşları

Yakmacı (Cam Eşya) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yakmacı (Cam Eşya) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yakmacı (Cam Eşya) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7315.20

Meslek Adı :

Yakmacı (Cam Eşya)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Cam Eşya Yapımcıları, Kesicileri, Taşlayıcıları Ve Cilalayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yarı mamul cam eşyanın ağız kısımlarını yakarak, taşlamadan meydana gelen matlığı gideren, yuvarlak bir şekil veren ve dayanıklılığını arttıran bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yakmacı (Cam Eşya) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşlenecek yarı mamul cam eşyanın ebadına göre makine kalıplarının yükseklik ayarını yapmak,

b) Hava ve gaz vanalarını açıp gaz bekini yakmak ve gerekli ayarları yaparak makineyi çalıştırmak,

c) Cam eşyayı ekseni etrafında dönmekte olan kalıplara yerleştirmek,

d) Kalıpların bulunduğu tablayı hafifçe çevirerek, cam eşyanın alevle temas etmesini sağlamak,

e) Yakma işlemini kontrol etmek ve istenilen şekle giren cam eşyayı kalıplardan çıkarmak,

f) Makinenin bakım ve temizliğini yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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