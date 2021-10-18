Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü görev tanımı nedir, Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü ne iş yapar, Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü Tanımı;

Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, yan forklift kullanarak, çeşitli yükleri emniyetli bir şekilde yükleme, boşaltma ve forkliftin bakım ve kontrolünü yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü Maaşları

Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü maaşı ortalama aylık 3.800 - TL’dir. En düşük Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.700- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü Ne İş Yapar?

Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Yan Forkliftin bakım ve kontrolünü yapmak,

b) Yan Forkliftin periyodik bakımının yapılmasını sağlamak,

c) Yan Forkliftin dış aksamlarını kontrol etmek,

d) Mekanik aksamları yağlamak,

e) Yan Forkliftin temizliğini yapmak,

f) Asansör zincirlerinin gerginlik kontrolünü yapmak,

g) Asansörü kontrol etmek,

h) Fren ve diğer aksamların kontrolünü yapmak,

i) Yükleme ve boşaltma yapmak,

j) Yükü almak, taşımak, boşaltmak, istiflemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Forklift Vb. Yükleme-Boşaltma Yapan Araçların Operatörleri

Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü mesleğinin meslek kodu 8344.03 olarak belirlenmiştir



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