Yangın İlk Müdahale İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yangın İlk Müdahale İşçisi görev tanımı nedir, Yangın İlk Müdahale İşçisi ne iş yapar, Yangın İlk Müdahale İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yangın İlk Müdahale İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yangın İlk Müdahale İşçisi Tanımı;

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Yangın İlk Müdahale İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Yangın İlk Müdahale İşçisi Maaşları

Yangın İlk Müdahale İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yangın İlk Müdahale İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yangın İlk Müdahale İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5411.10

Meslek Adı :

Yangın İlk Müdahale İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

İtfaiyeciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

- Görev ve İşlem Basamakları :

- Güncel Meslek : EVET

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