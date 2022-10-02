Yapma Çiçek Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yapma Çiçek Yapımcısı görev tanımı nedir, Yapma Çiçek Yapımcısı ne iş yapar, Yapma Çiçek Yapımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yapma Çiçek Yapımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yapma Çiçek Yapımcısı Tanımı;

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Yapma Çiçek Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Yapma Çiçek Yapımcısı Maaşları

Yapma Çiçek Yapımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yapma Çiçek Yapımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yapma Çiçek Yapımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.10

Meslek Adı :

Yapma Çiçek Yapımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tabii kumaş çiçek, çuval çiçek, davul derisi çiçek, kâğıt çiçek, boncuk çiçek, çorap çiçek, deri çiçek ve metal çiçek yapma bilgi becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yapma Çiçek Yapımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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