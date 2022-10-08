Yaş Kumaş Açma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yaş Kumaş Açma Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Yaş Kumaş Açma Makinesi Operatörü ne iş yapar, Yaş Kumaş Açma Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yaş Kumaş Açma Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yaş Kumaş Açma Makinesi Operatörü Tanımı;

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Yaş Kumaş Açma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Yaş Kumaş Açma Makinesi Operatörü Maaşları

Yaş Kumaş Açma Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Yaş Kumaş Açma Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yaş Kumaş Açma Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.57

Meslek Adı :

Yaş Kumaş Açma Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tekstil sektöründe tüp şeklindeki pamuk, sentetik ve karışık elyaftan yapılmış kumaşların santrifüj sıkmadan sonra veya doğal olarak açılarak besleme ve en ayarı yapılması işini gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yaş Kumaş Açma Makinesi Operatörü ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Santrifüjden çıkan boyanmış kumaşı makine girişine veya kılavuz kumaşa bağlamak,

b) Kumaşın belirli kimyasal ihtiyacını belirlemek,

c) Kumaşın may izi üzerinden kesilmesini sağlamak,

d) Makinenin temizliğini yapmak,

e) Makine haznelerini temizlemek,

f) Makinenin açma silindirlerini kontrol etmek,

g) Kumaşın açık en olarak taşıma arabalarına dökülmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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