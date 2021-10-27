Yaşlı Bakımı Sağlık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Yaşlı Bakımı Sağlık Teknikeri görev tanımı nedir, Yaşlı Bakımı Sağlık Teknikeri ne iş yapar, Yaşlı Bakımı Sağlık Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yaşlı Bakımı Sağlık Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yaşlı Bakımı Sağlık Teknikeri Tanımı;

Yaşlı bireylerin yaşlanma ile ortaya çıkan fiziksel, ruhsal ve sosyal yetersizliklerinin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla tıbbi ve sosyal bakım hizmeti veren kişidir.

Yaşlı Bakımı Sağlık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Yaşlı Bakımı Sağlık Teknikeri Maaşları

Yaşlı Bakımı Sağlık Teknikeri maaşı ortalama aylık 5.750 - TL’dir. En düşük Yaşlı Bakımı Sağlık Teknikeri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 12.750 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yaşlı Bakımı Sağlık Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Yaşlı Bakımı Sağlık Teknikeri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Yaşlı Bakımı Sağlık Teknikeri Ne İş Yapar?

Yaşlı Bakımı Sağlık Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yaşlı bireylere beslenme, genel vücut temizliği, hareket, uygun yatak pozisyonu vb. temel gereksinimlerini karşılayacak bakım hizmeti vermek,

b) Yaşlının hekim tarafından planlanan tedavisinin uygulanmasını sağlamak için enjeksiyon, pansuman, yara bakımı, sonda bakımı vb. tıbbi girişimleri yapmak, ilaç tedavilerini uygulamak,

c) Yaşlının tansiyon, ateş, nabız, solunum gibi günlük sağlık göstergelerinin kontrolünü yapmak,

d) Yaşlı bireylere acil durumlarda ilkyardım kurallarını uygulamak,

e) Yaşlı bireylerin sosyal yönden desteklenmeleri ve özgüvenlerini kazanmaları için uğraş terapi programları planlamak, uygulamak ve katılımı sağlamak,

f) Sosyal ve fiziksel rehabilitasyona gereksinimi olan yaşlılara planlanan programların uygulanmasında yardımcı olmak,

g) Yaşlı bireylerin birbirleriyle ve toplumla olan iletişimlerinin artırılmasına yardımcı olmak,

h) Sosyal ve ekonomik yoksulluk içinde bulunan yaşlılara yol gösterici olmak,

i) Yetişkin pedagojisi konusunda kendini yetiştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yaşlı Bakımı Sağlık Teknikeri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Bakım Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Bakım Hizmeti Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Sağlık Hizmetleri Yardımcıları

Yaşlı Bakımı Sağlık Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Yaşlı Bakımı Sağlık Teknikeri mesleğinin meslek kodu 5321.04 olarak belirlenmiştir



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