Yat Donatımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yat Donatımcısı maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Yat Donatımcısı iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Yat Donatımcısı iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Yat Donatımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yat Donatımcısı görev tanımı nedir, Yat Donatımcısı ne iş yapar, Yat Donatımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yat Donatımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yat Donatımcısı Tanımı;

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Yat Donatımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Yat Donatımcısı Maaşları

Yat Donatımcısı maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Yat Donatımcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yat Donatımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Yat Donatımcısı İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8219.26

Meslek Adı :

Yat Donatımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar Meslek Grubu :

Montajcılar Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Montajcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Spor, gezi ve yarış amaçlı kullanılan, yeterli imkana sahip ve geniş iç mekan, yüksek performans ve üst düzey konfor seçenekleri ile gelişmiş seyir özellikleri sunan motorlu ya da yelkenli yatların tekne bünyesine montajı/kurulumu yapılacak olan donatım malzemelerinin montajını/kurulumunu gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yat Donatımcısı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşyerinde İSG, çevre koruma, iş organizasyonu ve kalite gerekliliklerini uygulamak,

b) Ön hazırlıkları gerçekleştirmek,

c) Donatım malzemesinin montaj/kurulumunu gerçekleştirmek,

d) Araç ve gereçlerin bakım ve ayarını yapmak,

e) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Yat Donatımcısı maaşlarına ek olarak sizlerde Yat Donatımcısı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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