Yatak İmalat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Yatak İmalat İşçisi görev tanımı nedir, Yatak İmalat İşçisi ne iş yapar, Yatak İmalat İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yatak İmalat İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yatak İmalat İşçisi Tanımı;

Elle veya makine ile komple yataklar imal eden kişidir.

Yatak İmalat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Yatak İmalat İşçisi Maaşları

Yatak İmalat İşçisi maaşı ortalama aylık 4.500 - TL’dir. En düşük Yatak İmalat İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yatak İmalat İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Yatak İmalat İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Yatak İmalat İşçisi Ne İş Yapar?

Yatak İmalat İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yatak kılıfları içine yay, kauçuk köpüğü, hayvan kılı, kıtık, yün, pamuk veya diğer dolgu maddeleri yerleştirmek,

b) Yatak kılıfının ağız kısmını dikerek kapatmak,

c) Dolgu malzemesini döverek elleri ile düzeltmek,

d) Yatağın alt ve üst yüzlerine karşılıklı olarak dikilecek düğmelerin yerlerini işaret etmek,

e) Birbirlerine sicimle bağlayıp bu suretle yatağa şekil vermek,

f) Dolgu malzemesini yerine tespit etmek üzere yatağın yan ve uç taraflarına dikiş çekerek yatağın kenarlarını toplayıp yatağa şekil verecek tarzda fitil geçmek,

g) Yatak kılıfları yapmak ve yatakları tamir veya yeni baştan dikmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yatak İmalat İşçisi Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Döşemeciler Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Yatak İmalat İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Yatak İmalat İşçisi mesleğinin meslek kodu 7534.05 olarak belirlenmiştir

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