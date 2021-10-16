Yazılım Satış Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Yazılım Satış Uzmanı görev tanımı nedir, Yazılım Satış Uzmanı ne iş yapar, Yazılım Satış Uzmanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yazılım Satış Uzmanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yazılım Satış Uzmanı Tanımı;

Kurum ya da kuruluşların genel çalışma prensipleri doğrultusunda, şirketin satış alanında verimlilik kazanması ve kar elde etmesi için projeler geliştiren kişidir.

Yazılım Satış Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Yazılım Satış Uzmanı Maaşları

Yazılım Satış Uzmanı maaşı ortalama aylık 5.800- TL’dir. En düşük Yazılım Satış Uzmanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 11.900 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yazılım Satış Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Yazılım Satış Uzmanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Yazılım Satış Uzmanı Ne İş Yapar?

Yazılım Satış Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kurum ya da kuruluşların genel çalışma prensipleri doğrultusunda, şirketin satış alanında verimlilik kazanması ve kar elde etmesi için projeler geliştiren kişidir.

Yazılım Satış Uzmanı Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Satış Tanıtım Elemanları

Yazılım Satış Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Yazılım Satış Uzmanı mesleğinin meslek kodu 5242.09 olarak belirlenmiştir



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