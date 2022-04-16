Yer Hizmetleri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yer Hizmetleri Teknisyeni görev tanımı nedir, Yer Hizmetleri Teknisyeni ne iş yapar, Yer Hizmetleri Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yer Hizmetleri Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yer Hizmetleri Teknisyeni Tanımı;

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Yer Hizmetleri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Yer Hizmetleri Teknisyeni Maaşları

Yer Hizmetleri Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yer Hizmetleri Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yer Hizmetleri Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.72

Meslek Adı :

Yer Hizmetleri Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hava limanlarına inen uçakların uygun yerlere park ettirilmesi, hava alanındaki işaretlerin çizilmesi, yolcuların terminale veya uçağa taşınması ile ilgili işleri planlayıp yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yer Hizmetleri Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)Uçakların park edecekleri yerleri tespit etmek,

b)Uçak tiplerini ve alanda kalacakları süreyi göz önünde bulundurarak uçakların park edilmesini sağlamak,

c)Uçakların ikmal yerlerine götürülmesini sağlamak,

d)Bagajların nihai varış yerini belirlemek,

e)Kargo ve bagajları yüklemek ve boşaltmak,

f)Yolcuların uçağa geçiş işlemlerini yapmak,

g)Yolcuların güvenli bir şekilde uçağa binmelerini sağlamak,

h)Uçağın kalkışa hazır olması için uçak iç mekânının temizlenmesini sağlamak,

i)Uçağın dışını yıkar ve cam buzlarını çözer,Uçağa yakıt ikmali gerçekleştirmek,

j)Gerçekleştirilen idari görevlerin kayıtlarını tutmak,

k)Charter ve kargo uçuşları için lojistik sağlamak,

l) Havaalanı finans departmanına yer hizmetleri harcamaları ve gelirler hakkında bilgi vermek,

i) İlgili mevzuat ve havaalanı politikalarında gerçekleşen değişiklikleri takip etmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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