Yeraltı Nakliyat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yeraltı Nakliyat İşçisi görev tanımı nedir, Yeraltı Nakliyat İşçisi ne iş yapar, Yeraltı Nakliyat İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yeraltı Nakliyat İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yeraltı Nakliyat İşçisi Tanımı;

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Yeraltı Nakliyat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Yeraltı Nakliyat İşçisi Maaşları

Yeraltı Nakliyat İşçisi maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Yeraltı Nakliyat İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yeraltı Nakliyat İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8111.33

Meslek Adı :

Yeraltı Nakliyat İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Taşocağı Makine Ve Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mobil araçlarla, konveyörle ve vagonla nakliyat yapan, nakliye ile ilgili diğer işlemleri yürüten ve mesleki gelişimine ilişkin çalışmalara katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yeraltı Nakliyat İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşyerinde İSG, çevre koruma, iş organizasyonu ve kalite gerekliliklerini uygulamak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Konveyörle nakliyat yapmak,

d) Vagonla nakliyat yapmak,

e) Nakliye ile ilişkili diğer işlere destek olmak,

f) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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