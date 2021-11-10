Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, ve İş İlanları

Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı görev tanımı nedir, Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı ne iş yapar, Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı Tanımı;

Yiyecek satılan tezgahlarda müşterilere servis yaparlar ve lokanta, kafe, otel, fast food satış yerlerinde, hastanelerde ve diğer kuruluşlarda basit yiyecek maddelerinin hazırlayan kişilerdir.

Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı Maaşları

Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı maaşı ortalama aylık 6.500 - TL’dir. En düşük Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı Ne İş Yapar?

Tezgah, banko gibi yerlerde müşterilere yiyecek servisi yapmak

Müşteri tarafından istenen ürünleri tespit etmek, müşterinin seçim yapmasına yardımcı olmak ve siparişleri almak

El aletleri ve elektrikli cihazlar kullanarak yiyecek malzemelerini temizlemek, soymak, dilimlemek ve biçimlendirmek

Basit yiyecek maddelerini hazırlamak ve hazır yemekleri yeniden ısıtmak

Yiyecekleri porsiyonlara ayırmak ve paket yapmak veya müşterilere servis için yiyecekleri doğrudan tabaklara yerleştirmek

Alıp dışarı götürülebilecek hazır yiyecekleri paketlemek

Yiyecekleri buzdolabı, salata bar ve açık büfelerde depolamak, kullanılan yiyecek miktarlarının kayıtlarını tutmak Satılan yiyecek maddelerinin ödemelerini almak

Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Diğer Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanları

Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı mesleğinin meslek kodu 5246.01 olarak belirlenmiştir

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