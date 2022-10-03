Yoğurt Pastör Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yoğurt Pastör Operatörü görev tanımı nedir, Yoğurt Pastör Operatörü ne iş yapar, Yoğurt Pastör Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yoğurt Pastör Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yoğurt Pastör Operatörü Tanımı;

__

Yoğurt Pastör Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Yoğurt Pastör Operatörü Maaşları

Yoğurt Pastör Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yoğurt Pastör Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yoğurt Pastör Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7513.13

Meslek Adı :

Yoğurt Pastör Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Süt Ürünleri İmalatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Fabrikada gerekli makine, cihaz ve donanımları kullanarak yoğurt üretimini gerçekleştiren ve bu ürünleri paketlemeye hazır hale getiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yoğurt Pastör Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pastör ünitesinden spekt değerlere getirilmiş sütü teslim almak,

b) Kullanım öncesi makineların ön baskım ve ara temizlik işlerini yapmak,

c) Pastör ünitesinden sütü talep etmek ve sütü tank içerisinde teslim almak,

d) Sütten numune alarak laboratuara göndermek, laboratuar sonuçlarını almak, değerlendirmek ve analiz sonucuna göre üretime yönlendirmek,

e) Kumanda panosundan makinelarda sıcaklık, basınç ayarlarını yapmak,

f) İşlenecek sütün istenilen bölümlere naklini, gerçekleştirmek, pompaların çalışmasını kontrol etmek,

g) Yoğurt yapılacak sütün pastörizasyon ve homojenizasyon cihazlarından geçirerek işlem görmesini sağlamak,

h) Süte ilave edilecek kültür miktarları ve formül bilgileri doğrultusunda kültür ilave pompasının ayarını yapmak, soğutucu esanjörü paketleme sıcaklığına getirilmesi işlemlerini sürekli kontrol etmek,

i) Paketleme işlemi yapılan üründen numuneler alarak analiz sonuçlarına göre üretimi yönlendirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?