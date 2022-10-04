Yoğurt ve Ayran Üretim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yoğurt ve Ayran Üretim Elemanı maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Yoğurt ve Ayran Üretim Elemanı iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Yoğurt ve Ayran Üretim Elemanı iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Yoğurt ve Ayran Üretim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yoğurt ve Ayran Üretim Elemanı görev tanımı nedir, Yoğurt ve Ayran Üretim Elemanı ne iş yapar, Yoğurt ve Ayran Üretim Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yoğurt ve Ayran Üretim Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yoğurt ve Ayran Üretim Elemanı Tanımı;

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Yoğurt ve Ayran Üretim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Yoğurt ve Ayran Üretim Elemanı Maaşları

Yoğurt ve Ayran Üretim Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yoğurt ve Ayran Üretim Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yoğurt ve Ayran Üretim Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Yoğurt ve Ayran Üretim Elemanı İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7513.20

Meslek Adı :

Yoğurt ve Ayran Üretim Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Süt Ürünleri İmalatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Uygun yoğurdun veya uygun inek, keçi, koyun veya manda sütünün tekniğine göre işlenmesi ile geleneksel veya endüstriyel olarak yoğurt ve ayran üretimi yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yoğurt ve Ayran Üretim Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sütü uygun mayalama sıcaklığında mayalamak,

b) İlave edilecek su miktarını ayranın kuru madde oranları dikkate alınarak tespit etmek ve ilave etmek,

c) Ayrana katılacak tuzunun özelliğine göre uygun oranda ilave etmek,

d) Sütün olgunlaşma bitimini bilerek su ilave etmek suretiyle seyreltmek,

e) Seyreltilen sütü uygun ısı ve zamanda ısıl işleme tabii tutmak,

f) Ön ısıtması yapılan süte uygun oranda termofilik yoğurt starter kültürleri ilave etmek,

g) Ön ısıtma işlemini takiben uygun basınç altında süt içerisindeki maddelerin homojen hale gelmesini sağlamak,

h) Ayrana tuzun katılımını uygun aşamada ilave etmek,

i) Kendine has renk, koku, tat, kıvam ve görünümde ayran üretmek,

j) Kullanılan malzeme araç teçhizat bakım ve onarımını zamanında yapılmasını sağlamak,

k) Kullanılan malzemelerin temiz ve hijyenik olmasına dikkat etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Yoğurt ve Ayran Üretim Elemanı maaşlarına ek olarak sizlerde Yoğurt ve Ayran Üretim Elemanı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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