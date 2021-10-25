Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler görev tanımı nedir, Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler ne iş yapar, Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler Tanımı;

Bu grupta çalışanlar, bir kurum veya kuruluşun aşağıdaki işlemlerinin planlanmasını ve organizasyonunu yapan, yöneten ve kontrol eden kişidir.

Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler Maaşı Ne Kadar? 2021 Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler Maaşları

Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler maaşı ortalama aylık 5.800- TL’dir. En düşük Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 10.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler Ne İş Yapar?

Yönetici (Reklam ve Halkla İlişkiler) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Reklam halkla ilişkiler, kamuya bilgi verme hizmetlerini yürütmek,

b) Kurum veya kuruluşun insan gücü araç, gereç ve hizmet planlamasını yapmak,

c) Organize etmek ve denetleme faaliyetlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :

Satış, Pazarlama Ve İş Geliştirme İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu :

Reklam Ve Halka İlişkiler Müdürleri

Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler mesleğinin meslek kodu 1222.01 olarak belirlenmiştir



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