Yonga Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yonga Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Yonga Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Yonga Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Yonga Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Yonga Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) Tanımı;

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Yonga Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) Maaşı Ne Kadar? 2022 Yonga Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) Maaşları

Yonga Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Yonga Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yonga Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8171.08

Meslek Adı :

Yonga Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Hamuru Ve Kağıt İmalat Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kağıt hamuru imalinde kullanılacak yongaları istenilen irilikte ayıran bir elek makinesini çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yonga Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Elekleri çalıştırıp, otomatik çalışmaya nezaret ederek yongaların elenmesini temin etmek,

b) Orta elekte kalan normal irilikteki yongaları pişirme kazanlarına veya silolara götüren bantlara aktarıp yonga taşmalarını önlemek,

c) Eleklerin bakım ve temizliğini yapabilir. Üst elekte kalan budakları kırmada kullanılan makineyi çalıştırabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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