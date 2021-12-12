Yükleme Boşaltma İşçisi (Kimyasal Maddeler) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Yükleme Boşaltma İşçisi (Kimyasal Maddeler) görev tanımı nedir, Yükleme Boşaltma İşçisi (Kimyasal Maddeler) ne iş yapar, Yükleme Boşaltma İşçisi (Kimyasal Maddeler) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yükleme Boşaltma İşçisi (Kimyasal Maddeler) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yükleme Boşaltma İşçisi (Kimyasal Maddeler) Tanımı;

Kimyasal madde Yükleme boşaltma işleri vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yükleme Boşaltma İşçisi (Kimyasal Maddeler) Maaşı Ne Kadar? 2021 Yükleme Boşaltma İşçisi (Kimyasal Maddeler) Maaşları

Yükleme Boşaltma İşçisi (Kimyasal Maddeler) maaşı ortalama aylık 4.800 - TL’dir. En düşük Yükleme Boşaltma İşçisi (Kimyasal Maddeler) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yükleme Boşaltma İşçisi (Kimyasal Maddeler) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Yükleme Boşaltma İşçisi (Kimyasal Maddeler) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Yükleme Boşaltma İşçisi (Kimyasal Maddeler) Ne İş Yapar?

Yükleme Boşaltma İşçisi (Kimyasal Maddeler), işletmesinin prensipleri doğrultusunda araç gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak işçi sağlığı,iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak kimyasal madde Yükleme boşaltma işleri vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yükleme Boşaltma İşçisi (Kimyasal Maddeler) Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ulaştırma Ve Depolama Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Yükleme-Boşaltma İşlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Yükleme Boşaltma İşçisi (Kimyasal Maddeler) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Yükleme Boşaltma İşçisi (Kimyasal Maddeler) mesleğinin meslek kodu 9333.12 olarak belirlenmiştir

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