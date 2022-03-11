Yükleyici (Loder) Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Yükleyici (Loder) Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Yükleyici (Loder) Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Yükleyici (Loder) Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Yükleyici (Loder) Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Yükleyici (Loder) Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Yükleyici (Loder) Operatörü Maaşları

Yükleyici (Loder) Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 6276,5_TL'dir. En düşük Yükleyici (Loder) Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8300_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yükleyici (Loder) Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8344.01

Meslek Adı :

Yükleyici (Loder) Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Forklift Vb. Yükleme-Boşaltma Yapan Araçların Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yükleyici (Loder) Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, paletli ve lastik tekerlekli yükleyicileri ve ataşmanları kullanarak, çeşitli malzemeleri yükleme, taşıma, tünel kazma vb. işlemleri emniyetli bir şekilde gerçekleştirme ve yükleyicinin bakım ve kontrolünü yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yükleyici (Loder) Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Yükleyicinin bakım ve kontrolünü yapmak,

b) İşe uygun ataşmanları takmak/sökmek,

c) Palet gerginlik ayarı yapmak,

d) Yükleyicinin periyodik bakımının yapılmasını sağlamak,

e) Yükleyicinin yağ, yakıt ve su kontrollerini yapmak,

f) Lastik ve paletlerin, kepçe ve tırnakların kontrolünü yapmak,

g) Gresörlükleri yağlamak, basit arıza ve eksiklikleri gidermek,

h) Yükleyiciyi kullanarak yükleme, taşıma vb. işlemleri yapmak,

i) Malzemeyi kepçeye doldurmak, taşımak, boşaltmak,

j) Zemin, temel kazmak, ağaç blok vb. devirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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