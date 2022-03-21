Yüksek Gerilim Sistemcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yüksek Gerilim Sistemcisi görev tanımı nedir, Yüksek Gerilim Sistemcisi ne iş yapar, Yüksek Gerilim Sistemcisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yüksek Gerilim Sistemcisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yüksek Gerilim Sistemcisi Tanımı;

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Yüksek Gerilim Sistemcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Yüksek Gerilim Sistemcisi Maaşları

Yüksek Gerilim Sistemcisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yüksek Gerilim Sistemcisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yüksek Gerilim Sistemcisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3113.17

Meslek Adı :

Yüksek Gerilim Sistemcisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Elektrik-Elektronik sektöründe orta ve yüksek gerilim tesislerinin iletim, dağıtım ve koruma sistemlerinin güvenli ve emniyetli bir biçimde kurulumu, bakım ve onarımını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları

Yüksek Gerilim Sistemcisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ölçüm ve hesaplama uygulamaları yapmak,

b) Temel elektrik devre ve bağlantılarını yapmak,

c) Temel elektronik ve uygulamalarını yapmak,

d) Teknik ve mesleki resim çizmek, okumak,

e) Bilgisayar destekli tasarım yapmak,

f) Endüstriyel kontrol ve arıza analizi yapmak,

g) Enerji nakilleri ve koruma sistemlerinin her türlü montaj, bağlantı ve ölçümlerini yapmak,

h) Dağıtım pano sistemlerinin projelerini okumak, seçmek, montajını ve bağlantılarını yapmak,

i) Enerji üretim ve dağıtım merkezlerinin özelliklerini bilir, montajını ve bağlantılarını yapmak,

j) Koruma röleleri ve modüler hücrelerin seçimini yapmak montajını ve bağlantılarını yapmak,

k) Yüksek gerilim tesislerinin bakım ve onarımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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