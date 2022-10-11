Yüzey (Asfalt-Beton) Kazıma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yüzey (Asfalt-Beton) Kazıma Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Yüzey (Asfalt-Beton) Kazıma Makinesi Operatörü ne iş yapar, Yüzey (Asfalt-Beton) Kazıma Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yüzey (Asfalt-Beton) Kazıma Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yüzey (Asfalt-Beton) Kazıma Makinesi Operatörü Tanımı;

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Yüzey (Asfalt-Beton) Kazıma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Yüzey (Asfalt-Beton) Kazıma Makinesi Operatörü Maaşları

Yüzey (Asfalt-Beton) Kazıma Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Yüzey (Asfalt-Beton) Kazıma Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yüzey (Asfalt-Beton) Kazıma Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8342.34

Meslek Adı :

Yüzey (Asfalt-Beton) Kazıma Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Hafriyat Makineleri Ve Benzer Makinelerin Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin alınan önlemlere uyarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, asfalt betonu kazıma makinesinin genel kontrolünü yapan, zemini kazıma ve malzemeyi yükleme işlemlerini yapan, kazıma ve yükleme sonrası işlemleri yürüten ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yüzey (Asfalt-Beton) Kazıma Makinesi Operatörü ,işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği için alınan önlemlere uymak,

b) Çalışma alanının güvenlik açısından kontrolünü yapmak,

c) Çalışma ortamı ile ilgili oluşabilecek tehlikelere karşı önlem almak,

d) Donanım, malzeme ve ekipman kontrolü yapmak, Sarf malzemesi ve yedek parça temin etmek,

e) Aynı sahada çalışacak diğer operatörler ile koordineli çalışmak,

f) Vardiya değişimlerinde bir önceki operatörün çalışmasıyla ilgili bilgi almak,

g) Tambur üzerinde bulunan kazıma elmaslarının kontrolünü yapmak,

h) Çalışacağı zemine göre tambur ayarı yapmak,

i) Asfalt betonu kazıma makinesinin genel temizliğini kontrol etmek,

j) Konveyör bant kontrolünü yapmak,

k) İşe başlamadan yakıtın suyunu kontrol etmek,

l) Asfalt betonu kazıma makinesinin günlük bakım ve kontrollerini yapmak,

m) Asfalt betonu kazıma makinesinin periyodik bakımının yapılmasını sağlamak,

n) Basit arıza ve eksiklikleri gidermek,

o) Bakım ve kontrol kayıtlarını tutmak,

p) Çalışma sahasının uzak olması halinde asfalt betonu kazıma makinesini başka araç yardımı ile nakletmek veya yürüterek götürmek,

q) Kazıma işlemini yapmak,

r) Zeminden kazıdığı malzemeyi bant konveyörü yardımıyla önde seyir eden kamyona yüklemek,

s) Kazıma ve yükleme sonrası işlemleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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