Zabıt Katibi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Zabıt Katibi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Zabıt Katibi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Zabıt Katibi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Zabıt Katibi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Zabıt Katibi Maaşı Ne Kadar? 2022 Zabıt Katibi Maaşları

Zabıt Katibi maaşı ortalama olarak aylık 7350_TL'dir. En düşük Zabıt Katibi maaşı 6050_TL, En yüksek ise 8650_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Zabıt Katibi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3411.09

Meslek Adı :

Zabıt Katibi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İdari Ve Uzman Sekreterler

Meslek Birim Grubu :

Hukuk Ve İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Mahkemelerde ve diğer toplantılarda toplantı zabıtlarını veya hakimin görülen dava ile direktiflerini seri şekilde daktilograf eden, ara kararlarla ilgili evrakları hazırlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Zabıt Katibi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dershanelerde ve diğer toplantılarda anlatılanları ve zabıtları seri şekilde steno ile aynı tespit etmek,

b) Steno notlarını normal yazıya çevirerek daktilo ile yazmak veya yazılmasını sağlamak,

c) Açılan davalar hakkında hakimin verdiği talimatlar doğrultusunda tensibi hazırlamak,

d) Duruşmalara çıkmak,

e) Hakimin direktiflerini daktilo ile zapta geçmek,

f) Dosyalarda tamamlanması gereken belgeleri hazırlamak ve ilgili mercilere postalamak,

g) Gelen cevapları dava dosyasına takmak,

h) Evrak defterine kaydetmek,

i) Diğer yazışmaları yapmak,

j) Davacı ve Davalıya davet çıkarmak,

k) Duruşma gününde duruşma listesini hazırlamak,

l) Listeyi görülebilecek bir yere asmak,

m) Duruşmada hakimin dava ile ilgili direktiflerini seri olarak daktilo ile zapta geçmek,

n) Duruşma sonrası dosyaları incelemek,

o) Ara kararları olanları gerekli belgeleri hazırlamak ve hakime imzalatmak, p) İlgililere postalamak,

q) Tevkif veya tahliye müzakerelerini hazırlamak ve ilgililere gönderilmesini temin etmek,

r) Katıldığı toplantının mahiyetine göre görev alabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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