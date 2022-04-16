Zahireci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Zahireci görev tanımı nedir, Zahireci ne iş yapar, Zahireci olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Zahireci mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Zahireci Tanımı;

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Zahireci Maaşı Ne Kadar? 2022 Zahireci Maaşları

Zahireci maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Zahireci maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Zahireci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5221.01

Meslek Adı :

Zahireci

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Perakende Ticaret İle İlgili Küçük İşyeri Sahipleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Arpa, buğday, mısır gibi bakliyat haricindeki tarım ürünlerinin ticaretini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Zahireci, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Alım yapacağı tahıl miktarını belirlemek, planlamak,

b) Tahılı incelemek, kalitesini kontrol etmek alım için uygun olup olmadığına karar vermek,

c) Ürünler için belirli bir fiyat, değer biçmek,

d) Çiftçilerden arpa, buğday, mısır vb. ürünleri toptan satın almak,

e) Hasat öncesi gerekli bağlantıları yapmak, ödeme şartlarını düzenlemek,

f) Makbuz, fatura, çek, senet gibi ticari belgeler düzenlemek,

g) Ürünün, tartılması, yüklenmesi, taşınması işlerine nezaret etmek,

h) Tahılların depoda uygun şartlarda ve ortamda muhafaza edilmesini sağlamak,

i) Tahılların toptan veya perakende satışını yapmak,

j) Tahılı tartmak, çuvala veya poşete doldurmak, ağzını kapatmak,

k) Haşerelere karşı gerekli önlemleri almak, ilaçlama yapmak, yapılmasını sağlamak, l) Büyük ve küçükbaş hayvanlar için yemlik tahıl satışı yapmak,

m) Deponun ve dükkânın temiz ve düzenli olmasını sağlamak,

n) Piyasayla ilgili gelişmeleri takip etmek ve gerekli tedbirleri almak,

o) Mahiyetinde çalışanları sevk ve idare etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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