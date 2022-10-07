Zararlı Böcek Kontrolörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Zararlı Böcek Kontrolörü görev tanımı nedir, Zararlı Böcek Kontrolörü ne iş yapar, Zararlı Böcek Kontrolörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Zararlı Böcek Kontrolörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Zararlı Böcek Kontrolörü Tanımı;

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Zararlı Böcek Kontrolörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Zararlı Böcek Kontrolörü Maaşları

Zararlı Böcek Kontrolörü maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Zararlı Böcek Kontrolörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Zararlı Böcek Kontrolörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7544.02

Meslek Adı :

Zararlı Böcek Kontrolörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dezenfekte Edenler Ve Diğer Zararlı Böcek Veya Yabani Ot Kontrolörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Güncel Meslek : EVET

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