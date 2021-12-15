Zemin Delgi (Delik Delme ve Sondaj) Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Zemin Delgi (Delik Delme ve Sondaj) Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Zemin Delgi (Delik Delme ve Sondaj) Makinesi Operatörü ne iş yapar, Zemin Delgi (Delik Delme ve Sondaj) Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Zemin Delgi (Delik Delme ve Sondaj) Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Zemin Delgi (Delik Delme ve Sondaj) Makinesi Operatörü Tanımı;

Delme Makinesi Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, delme makinesinin genel kontrolünü ve günlük bakımını yapma, delme makinesini kurma ve delik delme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Zemin Delgi (Delik Delme ve Sondaj) Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Zemin Delgi (Delik Delme ve Sondaj) Makinesi Operatörü Maaşları

Zemin Delgi (Delik Delme ve Sondaj) Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 5.600 - TL’dir. En düşük Zemin Delgi (Delik Delme ve Sondaj) Makinesi Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Zemin Delgi (Delik Delme ve Sondaj) Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Zemin Delgi (Delik Delme ve Sondaj) Makinesi Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Zemin Delgi (Delik Delme ve Sondaj) Makinesi Operatörü Ne İş Yapar?

Zemin Delgi (Delik Delme ve Sondaj) Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş sahasını incelemek,

b) İş sahası tesviyesinin yapılmasını sağlamak,

c) Yüzey sularının kanalize edilmesini sağlamak,

d) Delik yerlerini zemine işaretlemek,

e) Delme makinesinin genel kontrol işlemlerini yapmak,

f) Delme makinesinin günlük bakım işlemlerini yapmak,

g) Motoru çalıştırmak,

h) Gösterge panosunu kontrol etmek,

i) Bomu yatırmak,

j) Makine ayaklarını zemiden çekmek,

k) Makineyi yürütmek,

l) Makineyi teraziye almak,

m) Tije dönüş vermek ve zemine bastırmak,

n) Pasa çıkışını ve delme hızını kontrol etmek,

o) Makinenin terazisini kontrol etmek,

p) Deliği kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Zemin Delgi (Delik Delme ve Sondaj) Makinesi Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Taşocağı Makine Ve Tesis Operatörleri

Zemin Delgi (Delik Delme ve Sondaj) Makinesi Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Zemin Delgi (Delik Delme ve Sondaj) Makinesi Operatörü mesleğinin meslek kodu 8111.20 olarak belirlenmiştir

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