Zeytin Endüstri Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Zeytin Endüstri Teknikeri görev tanımı nedir, Zeytin Endüstri Teknikeri ne iş yapar, Zeytin Endüstri Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Zeytin Endüstri Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Zeytin Endüstri Teknikeri Tanımı;

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Zeytin Endüstri Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Zeytin Endüstri Teknikeri Maaşları

Zeytin Endüstri Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Zeytin Endüstri Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Zeytin Endüstri Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.35

Meslek Adı :

Zeytin Endüstri Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Zeytin Endüstri Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sofralık zeytin (siyah zeytin, yeşil zeytin) işlenmesinde çeşitli teknikleri kullanmak,

b) Kaliteli zeytin yağı üretilmesinde çeşitli teknikleri öğrenmek ve uygulamak.

c) Zeytin ve zeytin yağının sağlığa uygunluğunu ve kalitesini kontrol için zeytinlerden ve katkı maddelerinden örnekler almak,

d) Laboratuarlarda değişik analiz yöntemlerini kullanarak analiz yapmak,

e) Çıkan sonuçları değerlendirmek, raporlar düzenlemek ilgililere bildirmek,

f) İstatistiksel bilgilerin elde edilmesine ve yorumlanmasına yardımcı olmak,

g) Zeytin çeşitlerinin tanınması, kültürel işlemler, hasat ve zirai mücadele gibi zeytin bahçeleri işletmeciliği ile ilgili işlerde görev almak,

h) Çalıştıkları işletmelerde üretimin hijyen şartlara uygun olmasını sağlamak,

i) Üretilen ürünlerin, usulüne uygun olarak paketlenmesini sağlamak ve paketleme işleminin düzenliliğini kontrol etmek,

j) Çalıştığı kuruluşta amiri ile sorumluluğunu taşıdığı kişiler arasında iletişimin sağlanmasında rol oynamak,

k) İşletmede uyulması gereken mevzuatı öğrenmek ve yapılan işlemlerde bu mevzuatları esas almak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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