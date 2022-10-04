Zeytinyağı Ambarcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Zeytinyağı Ambarcısı görev tanımı nedir, Zeytinyağı Ambarcısı ne iş yapar, Zeytinyağı Ambarcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Zeytinyağı Ambarcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Zeytinyağı Ambarcısı Tanımı;

__

Zeytinyağı Ambarcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Zeytinyağı Ambarcısı Maaşları

Zeytinyağı Ambarcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Zeytinyağı Ambarcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Zeytinyağı Ambarcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7514.15

Meslek Adı :

Zeytinyağı Ambarcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Meyve Ve Sebze İşleyiciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

eslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kendi başına ve belirli süre içerisinde, iş organizasyonunu yapma, ürünü ve gerekli araç - gereçleri tanıyıp kullanabilme, kontrol edebilme, basit bakım ve temizliğini yapma, Türk Gıda Mevzuatına uygun olarak hijyenik ortamda ürünü ambalajlama ve depolama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Zeytinyağı Ambarcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak,

b) İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek,

c) İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak,

d) İşletme temizlik ve dezenfeksiyon programlarını uygulamak,

e) Gıdaları muhafaza ilkelerini incelemek,

f) Gıdaların üretiminde hijyeni sağlamak,

g) Gıdadaki suyun özelliklerini incelemek

h) Kütle ölçümü yapmak,

i) Hacim ölçmek,

j) Yoğunluk ve kıvam ölçmek,

k) Fiziksel değişimleri incelemek,

l) Kimyasal değişimleri incelemek,

m) Naturel zeytinyağını depolamak,

n) Zeytinyağı ambalajlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?