Zikzak Makineci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Zikzak Makineci görev tanımı nedir, Zikzak Makineci ne iş yapar, Zikzak Makineci olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Zikzak Makineci mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Zikzak Makineci Tanımı;

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Zikzak Makineci Maaşı Ne Kadar? 2022 Zikzak Makineci Maaşları

Zikzak Makineci maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Zikzak Makineci maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Zikzak Makineci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8153.24

Meslek Adı :

Zikzak Makineci

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dikiş Makinesi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Zikzak makinesi ile uygun dikiş tekniklerini kullanarak giysi üretimi yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Zikzak Makineci, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Zikzak makinesini dikime hazırlamak

b) Makineye iğne takma işlemlerini yapmak,

c) Makineye iplik takma işlemlerini yapmak,

d) Zikzak makinesinde dikiş ayarları yapma işlemlerini yapmak,

e) Zikzak makinesini kullanma işlemlerini yapmak,

f) Zikzak Süsleme Dikişi yapmak.

g) Zikzak dikişi ile dantel tutturmak,

h) Zikzak makinesinde oluşabilecek dikiş hatalarını gidermek,

i) Zikzak makinesine aparat takma işlemlerini yapmak,

j) Zikzak makinesinin temizlik ve bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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