Zımbacı (Konfeksiyon) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Zımbacı (Konfeksiyon) görev tanımı nedir, Zımbacı (Konfeksiyon) ne iş yapar, Zımbacı (Konfeksiyon) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Zımbacı (Konfeksiyon) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Zımbacı (Konfeksiyon) Tanımı;

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Zımbacı (Konfeksiyon) Maaşı Ne Kadar? 2022 Zımbacı (Konfeksiyon) Maaşları

Zımbacı (Konfeksiyon) maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Zımbacı (Konfeksiyon) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Zımbacı (Konfeksiyon) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8159.14

Meslek Adı :

Zımbacı (Konfeksiyon)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Zımbacı (Konfeksiyon); vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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