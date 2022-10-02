Zımpara Diski Ve Değirmen Taşı Kalıpçısı (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Zımpara Diski Ve Değirmen Taşı Kalıpçısı (Elle) görev tanımı nedir, Zımpara Diski Ve Değirmen Taşı Kalıpçısı (Elle) ne iş yapar, Zımpara Diski Ve Değirmen Taşı Kalıpçısı (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Zımpara Diski Ve Değirmen Taşı Kalıpçısı (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Zımpara Diski Ve Değirmen Taşı Kalıpçısı (Elle) Tanımı;

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Zımpara Diski Ve Değirmen Taşı Kalıpçısı (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Zımpara Diski Ve Değirmen Taşı Kalıpçısı (Elle) Maaşları

Zımpara Diski Ve Değirmen Taşı Kalıpçısı (Elle) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Zımpara Diski Ve Değirmen Taşı Kalıpçısı (Elle) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Zımpara Diski Ve Değirmen Taşı Kalıpçısı (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7314.18

Meslek Adı :

Zımpara Diski Ve Değirmen Taşı Kalıpçısı (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Çanak-Çömlekçiler Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Plastik veya metal kalıplara belirli terkipte aşındırıcı bir karışımı presleyerek zımpara diskleri ve değirmen taşları yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Zımpara Diski ve Değirmen Taşı Kalıpçısı (Elle) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Zımpara tozlarıyla yapıştırıcı maddeleri formülüne göre karıştırmak,

b) Karışımı kalıplara yerleştirip basınç altında istenilen boyut ve kalınlıkta zımpara diskleri ve değirmen taşları elde etmek,

c) Fırınlama işlemi sırasında kolayca taşınabilmesi için bunları çatal dişlere bindirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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